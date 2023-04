Mario, il bimbo reggino affetto da sindrome CHOPS: i genitori lanciano una raccolta fondi per la ricerca

Originario di Reggio Calabria, la storia del piccolo Mario, grazie ai social, ha fatto il giro d’Italia. L’appello dei genitori per tutti i bambini affetti dalla stessa malattia genetica rarissima

Due anni ed una malattia genetica rarissima che nel mondo conta circa 30 bambini/ragazzi. È la storia di Mario e dei suoi genitori, che con grande coraggio, hanno deciso di non arrendersi al destino, ma fare di tutto per dare un futuro migliore al loro bambino.

La vita del piccolo Mario, originario di Reggio Calabria, non è semplice come quella di un qualsiasi bambino della sua età. A causa della sindrome CHOPS ha già dovuto subire due interventi al cuore, non cammina e non parla, ma ha un sorriso straordinario, in grado di illuminare anche le giornate più buie.

Per questo motivo, mamma Manuela e papà Gianni hanno deciso di non darsi per vinti e rimboccarsi le maniche, non solo per il loro bambino, ma per tutte quelle famiglie costrette a vivere nell’incertezza del domani. Da qui l’idea della raccolta fondi da destinare alla ricerca di una cura per Mario e per tutti quei bambini affetti dalla stessa malattia.

Grazie al passaparola sui social, la storia del piccolo Mario, da Reggio Calabria ha fatto il giro dello Stivale e le donazioni ricevute sono quasi due mila, per un totale di €81.464. L’importo fino ad ora accumulato è senz’altro un’importante dimostrazione di sensibilità da parte di tantissime persone, ma la strada per il raggiungimento dell’obiettivo (300 mila euro) è ancora lontana.

“Confidiamo nel poco di molti. Grazie di cuore”.

