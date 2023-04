Le migliori gelaterie della Calabria premiate da Gambero rosso: l’elenco

Come ogni anno, Gambero Rosso ha presentato la sua guida dedicata alle migliori gelaterie presenti in Italia. La guida Gelaterie d’Italia 2023 è stata svelata in occasione del Sigep, durante il quale è stato annunciato anche il sostegno di Gambero Rosso alla Giornata Europea del Gelato Artigianale, che dal 2013 si celebra ogni anno in Primavera.

Nella guida ci sono in tutto 493 gelaterie e 16 sono calabresi.

Si aggiudicano i prestigiosi riconoscimenti: Gelato Cesare di Reggio Calabria, Tre Bottoni di Reggio Calabria, Cremeria Sottozero di Reggio Calabria, Gelateria Matteotti di Reggio Calabria, Bar del Tocco di Gerace provincia di Reggio Calabria, Juve Bar di Belvedere Marittimo provincia di Cosenza, Cremeria Vitaro presente a Cosenza e Rende, Gelateria Amedeo di Catanzaro, Marron Glacès di Catanzaro Lido, Il Regno del Gelato di Jacurso in provincia di Catanzaro, Bar Morè di Soverato in provincia di Catanzaro, Il Massimo del Gelato di Jacurso in provincia di Catanzaro, Bar Jolli di Stalettì in provincia di Catanzaro, Casa Mastroianni di Lamezia Terme, Gelati Tonino di Tropea provincia di Vibo Valentia, Ercole di Pizzo Calabro provincia di Vibo Valentia.