Il 7 aprile, per la prima volta in Calabria, arriva dj Spiller insieme alla sua “Groovejet”

Venerdì 7 aprile, per la prima volta in Calabria, arriva dj Spiller insieme alla sua “Groovejet”, che ha venduto più di due milioni di copie in tutto il mondo, diventando il brano più trasmesso del decennio nelle radio britanniche ed il disco in vinile con più copie vendute del millennio.

Nato e cresciuto nell’isola di Venezia, Cristiano Spiller inizia a mettere i dischi nel 1990 a 15 anni, quando aveva già superato i due metri di altezza.

Nel 1997 esce il primo disco come LAGUNA insieme a Tommy Vee e il pezzo Spiller From Rio raggiunge la vetta della Billboard Dance charts americana. Nel 2000 diventa uno dei dj e produttori più famosi al mondo grazie al suo singolo Groovejet (If This Ain’t Love) cantato da una giovanissima Sophie Ellis Bextor.

Il brano diventa il pezzo dell’anno, ed è uno dei pochi brani italiani a raggiungere il primo posto delle classifiche di vendita in Inghilterra.

Ottiene il disco di platino in Italia, Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda. Sempre in Inghilterra è stato il brano più suonato in radio della decade 2000-2010 e il disco in vinile con più copie vendute del millennio.

Spiller ha sperimentato diverse influenze per numerosi singoli: la bossanova con Batucada, l’elettro di Cry Baby, la french-touch di Sola (feat. Theo), la deep con Jumbo e il funk di Urastar (feat. Nina Miranda). Ha remixato molti artisti tra i quali Gloria Gaynor, Cerrone, St Germain, Bob Sinclar, Matt Bianco, Run Dmc, Digitalism e Smoke City. È stato a sua volta remixato da artisti quali Todd Terry, Royksopp, Boris Dlugosch, The Supermen Lovers, Bottin e Dominique Torti.

Spiller ha lanciato la sua etichetta discografica NANO REC nel 2003 e, insieme all’amico DJ Rubini fonda l’etichetta DEGUSTIBUS MUSIC nel 2011 che ad oggi vanta 33 uscite in vinile. Per questa label Spiller pubblica musica con due alias, unendo le sue produzioni più oscure a artwork e video inediti di suo padre Giorgio Spiller, artista e performer. Sempre su DEGUSTIBUS MUSIC ha prodotto l’artista Fango con la sua prima release nel 2013, seguita da diversi EP e due album che lo hanno consolidato nell’astro dei migliori artisti della nuova scena techno internazionale.

Nel 2019 e 2020 Spiller è stato docente del corso di DJing del Centro per la Musica Elettronica della Biennale di Venezia. Fa parte del collettivo CROCODILES in VENICE, che ha portato a Venezia alcuni tra i migliori artisti della musica elettronica e ha co-prodotto il More, un festival di 4 giorni con artisti internazionali in diverse location della Laguna di Venezia durante la Biennale di Arte e Architettura.

Nel 2021 Spiller ha firmato con DEFECTED che ha ripubblicato Groovejet dopo 10 anni in cui era stata ritirata dal mercato per questioni legali, con nuovi remix firmati Purple Disco Machine, Riva Starr, Breakbot & Irfane e due take (un remix e la sua instrumental) di Harvey Sutherland.