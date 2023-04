Forensic Awards, prestigioso riconoscimento per la grafologa reggina Tiziana Scambia

L’esperta grafologa reggina avv. Tiziana Scambia è stata recentemente premiata per la sua eccellenza nel campo della grafologia giudiziaria. L’evento si è svolto a Milano nell’ambito di un contest nazionale “Forensic Awards” che premia le eccellenze in ambito forense.

Il prestigioso riconoscimento, conferito da autorevoli esperti del settore, evidenzia il contributo significativo di Tiziana Scambia nel campo della grafologia peritale giudiziaria.

La grafologia, una disciplina che si occupa di studiare la personalità attraverso l’analisi della scrittura, è una pratica molto antica. Tuttavia, negli ultimi anni, è diventata sempre più popolare grazie al suo utilizzo in ambito giudiziario e nell’ambito delle risorse umane.

L’avv Scambia ha dedicato gran parte della sua vita all’approfondimento dello studio della grafologia.

Dal 2017 ha ricoperto l’incarico di Presidente A.G.I Calabria . Anni di esperienza competenza e professionalità hanno permesso alla Scambia di affermarsi come punto di riferimento nel settore peritale giudiziario, tanto da essere stata scelta come consulente da molti Tribunali e Procure e da importanti studi legali e relatrice in numerosi convegni e seminari.

“La mia passione per la grafologia è nata molti anni fa, quando ho iniziato a interessarmi alla personalità umana e al modo in cui essa si esprime attraverso la scrittura. Negli anni ho approfondito lo studio della disciplina grafologica in ambito peritale giudiziario e studiato le varie tecniche per smascherare il falso documentale ho sviluppato la mia tecnica che mi permette di approfondire gli elementi extragrafici, principalmente in riferimento all’anamnesi personale “, ha dichiarato la Scambia.

Il premio conferito all’avv. Scambia non è solo un riconoscimento per la sua carriera professionale, ma anche un incentivo per continuare a sviluppare la disciplina grafologica.

“La grafologia è una disciplina in continua evoluzione il modo di scrivere di ogni soggetto è unico, così come unica è la sua personalità.

Proprio per questa ragione, grazie alla grafologia, si può tracciare un profilo psicologico dell’individuo e rilevare caratteristiche peculiari della personalità. Questo premio mi spinge a continuare il mio lavoro e ad andare sempre più in profondità nell’analisi della scrittura in ambito giudiziario e del profilo di personalità grafica “, ha dichiarato.

Il premio ricevuto da Scambia dimostra ancora una volta l’importanza della grafologia come strumento per rilevare il falso documentale e per conoscere meglio la personalità umana.