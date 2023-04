Evento nazionale Plastic Free: la Onlus riunisce il suo esercito di volontari per un weekend dedicato alla Terra

Grande attesa per la data nazionale Plastic Free che si terrà il 22 e 23 aprile in occasione della Giornata della Terra.

Saranno due giorni interamente dedicati alla pulizia e alla sensibilizzazione ambientale, con oltre 300 eventi organizzati dai volontari della Onlus in contemporanea in tutta Italia. L’obiettivo? Rimuovere mezzo milione di chili di plastica e rifiuti in un solo weekend.

Nel territorio reggino, sette le associazioni e gli enti che hanno deciso di sposare la causa e unirsi a Plastic Free aderendo al grande evento nazionale che, per il gruppo di Reggio Calabria, si svolgerà domenica 23 aprile nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte.

Associazione Coopisa, Fare Eco, Perlaspromonte, Lumaka, Passi Narranti, Differenziamoci Differenziando, Monkey Yogascenderanno in campo insieme ai volontari in maglia blu.

L’appuntamento, domenica 23 aprile alle ore 09:30 è all’ex piazzale ANAS di Gambarie per una passeggiata ecologica nel bosco “Terreni Rossi” durante la quale si potranno ammirare le bellezze che la natura dell’Aspromonte regala, facendo allo stesso tempo del bene all’ambiente: ogni volontario porterà con sé un sacchetto da riempire con i rifiuti che troverà durante il percorso. La passeggiata ecologica terminerà nella piazza dei Terreni Rossi con una pulizia dell’area picnic molto frequentata dalla cittadinanza.

Per partecipare è obbligatorio iscriversi gratuitamente al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4056/23-apr-santo-stefano-in-aspromonte cliccando “Partecipa”.

Si consiglia di portare con sè dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua, tutto il resto dell’occorrente sarà fornito dall’associazione e da Santo Stefano Multiservizi , che si ringrazia per la collaborazione.

L’evento è autorizzato dal comune di Santo Stefano in Aspromonte.