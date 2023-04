Alla presenza di Florindo Oliverio della Fp Cgil Nazionale è stata eletta la Segreteria della Fp Cgil Calabria. L’assemblea generale della FPCGIL Calabria ha eletto Presidente Alessandra Neri e Vicepresidente Lucia Covello

L’assemblea ha votato favorevolmente per la conferma dei Segretari uscenti Bruno Talarico e Franca Sciolino e per l’ingresso di Ferdinando Bruno Schipano.

Una squadra che sarà impegnata, insieme a tutto il gruppo dirigente, a proseguire il lavoro intenso che la categoria sta conducendo per la lotta al precariato, per la Sanità, per i salari e il rinnovo dei contratti, per la difesa dei servizi pubblici e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, per un piano straordinario di assunzioni che non è più rinviabile nella Pubblica Amministrazione, contro l’autonomia differenziata e per riforme che garantiscano a tutti i cittadini l’esercizio universale dei diritti garantiti dalla Costituzione.