Donazione degli organi: a Piazza Italia le istituzioni accolgono il presidente Fintred Iacovelli che ha attraversato l’Italia in bicicletta

Il consigliere metropolitano delegato, Giuseppe Giordano ed il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, hanno accolto in Piazza Italia il presidente nazionale Fintred, Giuseppe Iacovelli, impegnato in un tour in bicicletta, lungo tutta l’Italia, per sensibilizzare la cittadinanza sulla donazione degli organi.

«E’ encomiabile lo sforzo che sta compiendo il presidente Iacovelli, attraverso una campagna che non conosce precedenti. La città è lieta di accoglierlo e di fare proprie le battaglie verso una più diffusa e capillare coscienza della donazione degli organi». Queste le parole del consigliere Giordano che si è stretto in un simbolico abbraccio a «tutti i preziosissimi operatori impegnati a divulgare l’importanza della donazione». «Non finiremo mai di ringraziarli – ha aggiunto – anche perché è indispensabile invertire il trend negativo che vede la Calabria indietro rispetto ad una pratica che, in un certo senso, contribuisce a segnare i livelli di civiltà di un popolo. Quanto sta facendo il presidente Iacovelli, egli stesso trapiantato di rene, è un gesto d’amore che va sostenuto e rilanciato. Come vanno rilanciate le attività della Fintred e dell’Aido, realtà fondamentali per il nostro territorio e non solo».

Nella circostanza, il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, ha voluto omaggiare il presidente Iacovelli con una litografia che richiama la bellezza dei Bronzi di Riace, simbolo della nostra città. «Con le associazioni reggine – ha detto Brunetti – stiamo facendo un gran lavoro per provare a cambiare quello che è un limite prettamente culturale. Bisogna parlare con le persone e far comprendere loro anche le sofferenze di chi sta attraversando un periodo drammatico della propria esistenza in attesa di ricevere un organo. Non è semplice, ma è un impegno che ci assumiamo per accorciare le distanze fra Nord e Sud rispetto alla valenza di un gesto d’amore».

Rivolgendosi al presidente Iacovelli, il sindaco facente funzioni ha commentato «l’impresa straordinaria che sta portando a termine». «Reggio Calabria – ha aggiunto – è felice di averla accolta perché è portatore di un messaggio dal valore altissimo. Le prometto che ci impegneremo al massimo per convincere sempre più reggini ad aiutare il prossimo. Dal dolore più intimo e personale, verso cui tutti noi, comunque, dobbiamo nutrire il più profondo rispetto, può nascere una nuova speranza, può continuare una vita che, altrimenti, sarebbe spacciata. E’ l’uomo che sa essere umano».

In Piazza Italia, insieme a Giuseppe Giordano e Paolo Brunetti, erano presenti anche il presidente ed il segretario Fintred Reggio odv, Michele Ciano e Francesco Puntillo, il presidente regionale dell’Aido, Nicola Pavone, il direttore del Centro regionale trapianti, Pellegrino Mancini, il presidente del consiglio comunale, Enzo Marra, le assessore Giuggi Palmenta ed Angela Martino, ed i consiglieri comunali Carmelo Romeo e Teresa Pensabene.