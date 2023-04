Diffusione della Banda Ultra Larga, a Reggio Calabria da oggi al via i sopralluoghi per la georeferenziazione

L’Amministrazione comunale comunica che, a partire dalla data odierna, 28 aprile 2023, e per i prossimi 20 giorni circa, si svolgeranno in varie aree del comprensorio comunale di Reggio Calabria, delle attività di sopralluogo per la verifica dei numeri civici, funzionali all’attuazione del progetto “Italia 1 Giga”.

Il progetto, aggiudicato dall’amministrazione comunale alla ditta Skills Srl telecomunicazioni, è finanziato dal PNRR nell’ambito della Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga, ed è volto a garantire la connettività a 1 Gigabit.

Ai fini dell’attuazione del progetto, il personale della ditta aggiudicataria effettuerà i sopralluoghi fotografando i numeri civici interessati ai fini della georeferenziazione. Il personale sarà munito di pettorina azzurra recante il logo dell’impresa e, sul retro, la dicitura “progettazione fibra ottica” e sarà munito di tesserino dell’azienda.