“Core Mio”: a Reggio in scena il teatro danza della Compagnia delle Arti Visive contro la violenza sulle donne

Dopo il grande successo di pubblico e critica registrato al teatro Vittorio Emanuele di Messina, in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere, “Core Mio”, messo scena dalla “Compagnia delle Arti Visive”, approda a Reggio Calabria per continuare a raccontare, ma soprattutto per contribuire a combattere il gravissimo fenomeno che desta sempre più allarme sociale.

Un’operazione non soltanto culturale, ma di alto valore sociale considerato che i proventi della rappresentazione saranno devoluti in beneficenza all’associazione “Il cuore di Medea ”per le attività che svolge a tutela delle donne e a Maria Antonietta Rositani per il sostegno alle spese sanitarie.

Sarà il teatro sullo Stretto di ReggioTV a Campo Calabro, il prossimo 5 e 6 maggio, ad ospitare il particolarissimo spettacolo di teatro danza e video immagine, firmato da Giuseppe Crupi (ideazione scenica) e Brunella Macchiarella (coreografie).

Un filo narrativo collega le azioni sceniche ad alcune testimonianze tratte dal libro “Se questi sono gli uomini” del giornalista Riccardo Iacona. Il palcoscenico diviene il luogo di esistenze che si rivelano attraverso la dimensione teatrale di una gestualità plastica, fortemente espressiva, a volte rituale e perfino grottesca. Sedici le artiste che danno voce al dramma di tutte quelle donne che da sempre, nella quotidianità delle mura domestiche, subiscono violenza.

Si tratta, insomma, di una rappresentazione molto suggestiva che si avvale di una pluralità di linguaggi, danza, espressione corporea, recitazione fuori campo, brani musicali, effetti sonori e video scenografici. Lo spettacolo gode del patrocinio della Città metropolitana del Comune e della Consulta Città metropolitana e Decentramento del Comune di Reggio Calabria e del supporto di associazioni e club service del territorio reggino.

La prevendita dei biglietti è già partita, nell’ambito del progetto “Farmacia per il sociale, nelle farmacie del Gruppo FarmaC’è dove è possibile acquistare il ticket per entrambe le serate.