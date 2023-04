Concorso Internazionale di Poesia Inedita Isola di Stromboli: Il calabrese Giuseppe Aletti rende omaggio alla suggestiva isola delle Eolie

La bellezza dell’Isola di Stromboli farà da cornice alla prima edizione del nuovo progetto poetico ideato dal poeta editore Giuseppe Aletti, che ha indetto una specifica manifestazione per suggellare il fascino del luogo. Di origine calabrese, già ideatore di note manifestazioni, su tutte “Il Federiciano”, Aletti è stato conquistato dal magnetismo dell’isola più selvaggia dell’Arcipelago delle Eolie, tanto da sceglierla come destinataria del Concorso Internazionale di Poesia Inedita Isola di Stromboli.

Faro del mediterraneo, così la chiamavano gli antichi, Stromboli ben si presta all’estro creativo, avendo ispirato da sempre intellettuali e romanzieri del calibro di Alexandre Dumas, Jules Verne, Friedrich Nietzche, e anche di Tolkien per la creazione del paesaggio immaginario di Monte Fato.

«È un luogo sospeso nel tempo, dove hai il privilegio dell’immersione completa nella natura – ha dichiarato Aletti -. È un’esperienza che dà un senso più vero al nostro arco vitale. È un luogo che tutti i poeti dovrebbero vivere almeno una volta nella vita».

Promuovere la bellezza attraverso la poesia, è la finalità primaria del concorso, che mira a raccogliere, a Stromboli, poeti e amanti del verso da ogni dove. Anche dalla vicina Calabria.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, e prevede l’invio da una a tre poesie, che possono essere anche in vernacolo. Per gli autori minorenni è prevista l’apposita sezione “I Germogli – Autori in divenire“.

La cerimonia di premiazione sarà inclusa nel festival poetico che si terrà in un fine settimana del mese di giugno 2023, alla presenza dei presidenti di Giuria: Giuseppe Aletti e Hafez Haidar. Durante il festival ci sarà anche un’Estemporanea di poesia aperta a tutti, dove i partecipanti avranno il compito di redigere un componimento scegliendo una delle tracce tematiche fornite dagli organizzatori, magari lasciandosi ispirazione dall’incanto dell’isola, dalle suggestive spiagge, dai panorami mozzafiato, dalle vie silenziose del borgo. Una volta scritto, leggeranno il testo davanti ad una giuria tecnica e popolare, che decreterà il vincitore.

Anche la scelta dei premi richiama bellezza, attenzione alla cultura e alla promozione turistica. Al vincitore assoluto andranno 500 euro per visitare, in un fine settimana, l’Isola di Stromboli: il viaggio comprenderà anche il giro dell’isola in barca per vedere la Sciara del Fuoco. Altri premi: un docufilm, sulla vita del poeta vincitore e la sua produzione poetica, da girare sempre nella magica isola. Una visita nella casa laboratorio e museo dello scultore Salvatore Russo, definito da Giuseppe Aletti “lo scultore della lava”, che lavora solo pietre laviche fuoriuscite dal cratere del vulcano Stromboli. «Trovo che questo concorso sia una grande opportunità per la mia isola – ha asserito Russo –. Stromboli regala tanta energia e tanta ispirazione. È grazie a questo che io sono riuscito a scolpire ed avere sempre nuove idee. Spero che i partecipanti al concorso sappiano abbracciare quest’isola, che sono sicuro regalerà loro tante emozioni per comporre nuove poesie».

Altri riconoscimenti: una pubblicazione monografica gratuita. Un addetto stampa personale che seguirà l’autore per due anni. La realizzazione di un format televisivo di 22 minuti in cui l’autore sarà intervistato da Alessandro Quasimodo o Hafez Haidar. E un audiolibro, per la Collana Le Perle – Edizione Quasimodo, che permetterà di far ascoltare le poesie dalla voce di Alessandro Quasimodo. Come prezioso omaggio, anche il videocorso di scrittura poetica “La Nuova Era della Poesia”, ideato e condotto da Giuseppe Aletti, da trent’anni dedito alla scrittura poetica, alla divulgazione e formazione della scritta parola. Riconoscimenti per i primi dieci classificati saranno di grandezza diversa, in relazione al posizionamento nella classifica definitiva.

Saranno giorni di grande sinergia tra arte e natura, poesia e mistero della bellezza di Stromboli, garantendo un appuntamento esclusivo e imperdibile.

Per maggiori informazioni e dettagli: https://rivistaorizzonti.net/concorso-di-poesia-inedita-isola-di-stromboli.