Allerta meteo, scuole chiuse in Calabria: ecco dove. L’elenco dei Comuni

Allerta meteo, scuole chiuse in Calabria in ragione della situazione meteorologica che si sta profilando per la settimana che condurrà alla domenica di Pasqua. Per ragioni di sicurezza diversi sindaci hanno scelto di chiudere gli istituti scolastici in maniera tale da tutelare l’ordine pubblico e l’incolumità degli studenti.

Diversi sindaci, con il passare delle ore, stanno diramando dei comunicati che ufficializzano la chiusura degli istituti scolastici per la giornata di lunedì 3 aprile.

Dove chiuderanno le scuole in Calabria il 3 aprile 2023

Ecco l’elenco delle scuole chiuse in Calabria (Elenco in aggiornamento):

Catanzaro

Crotone

Soverato

L’elenco è in aggiornaemnto, aggiornare la pagina