A Palmi si accende la passione del tango al femminile de Las Maripositas

infatti, di una donna che, offrendo l’ultimo caffè, ha l’ultima parola. Spazio anche a Eladia Blázquez, la prima donna ad avere pubblicato un disco in Argentina e al suo El Corazon al Sur. Per noi questa narrazione è

essenziale come anche l’incontro con il pubblico durante i nostri concerti», racconta la cantante Valentina Paiella.

«La storia del tango attraversa oltre un secolo. Il nostro è un contributo a questa storia. Per questo proponiamo sia brani tradizionali dei primi anni Venti che arrangiamenti contemporanei. Il Tango ha ancora tanto da raccontare al pubblico di ogni epoca», racconta Monica Tenev, flauto e bandoneon, fondatrice del gruppo insieme alla compianta Fabiana Avoli e che si definisce «attratta dalla musica del mondo, quella attraverso la quale si sente l’odore della terra». Per lei non è la prima volta in Calabria. Al teatro Cilea di Reggio, alcuni anni fa, avvenne il suo debutto con il bandoneon. Attiva in tante formazioni musicali, forte è il suo impegno per l’inclusione delle persone ipovedenti e non vedenti in ambito musicale. Musicisti che, come lei, hanno una disabilità visiva, e che non intendono rinunciare alla loro passione. Suonare anche senza vedere è possibile con il talento dell’ascolto e della memoria e anche con alcuni ausili. «In Italia è precluso il nostro ingresso nelle orchestre sinfoniche. In altri paesi europei, l’orientamento è opposto. Ho avuto e ho tante esperienze con straordinari colleghi e colleghe che suonano pur senza vedere. Abbiamo suonato in teatri al buio e abbiamo eseguito concerti a lume di candela. Vi è inoltre un importante progetto portato avanti dal conservatorio di Santa Cecilia a Roma denominato Bio, Blind International Orchestra al quale quando possibile collaboro. C’è ancora tanto