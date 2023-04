A Locri aggiornamento sullo stato del progetto NOLE per la riqualificazione del reparto oncologico

“NOLE, il cammino di una comunità: dal sogno alla realtà”: venerdì 21 aprile 2023, alle ore 11.00, nella Sala del Consiglio comunale di Locri, l’Associazione “Angela Serra” per la ricerca sul cancro comunicherà i nuovi importanti avanzamenti del progetto NOLE (Nuova Oncologia Locri Epizefiri) per la riqualificazione del reparto oncologico dell’Ospedale di Locri.

Interverranno il Commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, l’Assessore regionale Giovanni Calabrese, il presidente nazionale dell’Associazione “Angela Serra”, Massimo Federico, il responsabile regionale dell’Associazione “Angela Serra”, Attilio Gennaro, il Sindaco di Locri Giuseppe Fontana, l’assessore alle Politiche sociali Domenica Bumbaca.

Parteciperanno Fabio Auddino (M5s), Francesco Serranò (oncologo Ospedale di Locri), i familiari del compianto dottore Giovanni Condemi, l’imprenditore Salvatore Agostino, amico dell’“Angela Serra”, che promuoverà un’iniziativa a sostegno del progetto.

Era gennaio 2021 quando il dott. Condemi contattò il dott. Attilio Gennaro per chiedere un sostegno per il reparto oncologico dell’Ospedale di Locri, dando così il via al progetto NOLE che, in questi due anni, è andato avanti e oggi arriva a una tappa importante che sarà comunicata nel dettaglio in conferenza stampa.