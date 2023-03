Reggio Calabria – Parco urbano di contrada Maldariti tra incuria e vergogna

Riceviamo e pubblichiamo – Buonasera direttore è il 2020 quando iniziano i lavori inerenti il parco urbano di contrada Maldariti, in otto mesi la ditta che si aggiudica i lavori finisce e lascia il cantiere; se non sbaglio la conclusione dei lavori data 8 marzo 2021…..dopo tanti selfie e parole fritte siamo ancora qui tra incuria e vergogna dove la zona come la nostra viene considerata di serie b ovviamente.

La nostra zona si è popolata tantissimo negli ultimi anni con tanti residence e condomini e quindi tanti bambini e famiglie che vorrebbero usufruire di tale parco soprattutto nel periodo primaverile ma ancora di più nel periodo estivo. Scrivo a Lei direttore per sensibilizzare la città metropolitana a tale scempio.

Ringraziandola porgo distinti saluti