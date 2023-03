Reggio Calabria – Opportunità di lavoro in agricoltura. TIMAC AGRO Italia cerca nuovi agronomi

L’agricoltura può offrire importanti opportunità di lavoro, soprattutto ai giovani che cercano un impiego in grado di innovare e fare la differenza nel proprio territorio. Prima la pandemia, poi le crisi internazionali hanno contribuito a ridisegnare gli assetti economici con un aumento dell’attrattività della campagna, considerando anche gli investimenti previsti dal Pnrr e dal Piano per la sovranità alimentare. Secondo Coldiretti, infatti, nel 2022 in agricoltura hanno trovato opportunità di lavoro dipendente oltre un milione di persone, di cui quasi uno su tre (32%) ha meno di 35 anni.

In questo quadro di contesto si inserisce TIMAC AGRO Italia, alla continua ricerca di professionisti per rispondere alla richiesta sempre crescente di supporto tecnico da parte della filiera agroalimentare italiana.

Riferimento nazionale per la produzione e commercializzazione di fertilizzanti con stabilimenti a Ripalta Arpina (CR) e Barletta (BT), TIMAC AGRO Italia, filiale italiana del gruppo francese Roullier, dispone di una rete capillare di oltre 160 agronomi e agronome su tutto il territorio italiano: la più grande squadra di specialisti della nutrizione del Paese. Con una prospettiva di crescita significativa, sia nei numeri che nella capacità di mobilitare professionalità e talenti.

Anche a Reggio Calabria TIMAC AGRO Italia sta ampliando la propria rete tecnico commerciale: agronomi e agronome che forniscono assistenza alle aziende agricole del territorio attraverso la vendita di fertilizzanti innovativi e ispirati alla natura, studiati dal Centro Mondiale dell’Innovazione Roullier, il più grande Centro di Ricerca privato in Europa nel campo della nutrizione animale e vegetale.

L’opportunità offerta da TIMAC AGRO Italia prevede un contratto di assunzione, un percorso di formazione dedicato e continuativo e l’apprendimento di un metodo collaudato per esprimere al meglio le proprie potenzialità professionali.

“Spirito d’iniziativa, passione, lavoro di squadra e una forte attenzione ai temi della sostenibilità sono gli elementi che identificano il nostro capitale umano – fa sapere Pierluigi Sassi, amministratore delegato dell’azienda – unitamente all’approccio unico e personalizzato che i nostri tecnici agronomi hanno nei confronti degli agricoltori italiani. Il nostro piano assunzioni è in continua evoluzione: rispondiamo a una richiesta sempre crescente del settore, consapevoli che dal successo del nostro lavoro dipende anche quello della produzione agroalimentare italiana. La nostra – chiosa Sassi – è una sfida da raccogliere con entusiasmo, per diventare protagonisti della transizione ecologica”.

È possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo mail sviluppo@roullier.com, indicando nell’oggetto “Candidatura spontanea ATC”.