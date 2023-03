Reggio Calabria – Mediterranea e Caffè Mauro insieme per sviluppare la filiera del caffè sostenibile

di Grazia Candido – Partnership tra il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea e l’azienda reggina Caffè Mauro per sviluppare una filiera del caffè sostenibile. L’iniziativa, promossa dall’Ateneo reggino, è stata presentata questa mattina nella Sala Organi Collegiali Cittadella Universitaria, dal Rettore Giuseppe Zimbalatti, dal direttore Dipartimento di Agraria UniRC Giovanni Enrico Agosteo, dal Chief Executive Officer Caffè Mauro Spa Davide Padelli, dal docente di Tecnologie Alimentari UniRC Marco Poiana e Valerio Chinè (Chief Operating Officer Caffè Mauro Spa). A spiegare minuziosamente l’importante collaborazione che punta “al riutilizzo degli scarti di lavorazione e la valorizzazione del talento locale con nuove opportunità di formazione per i laureandi dell’Ateneo reggino”, il rettore Zimbalatti che nel rimarcare la “preziosa opportunità per creare nuove sinergie tra il mondo accademico e il miglior tessuto industriale della Calabria”, volge come sempre la sua attenzione ai giovani “che non devono lasciare la loro terra d’origine ma dobbiamo farli lavorare qui”. Il Rettore inoltre, auspica che “collaborazioni, come quella odierna, vengano costruite con molte altre aziende calabresi e, soprattutto, con quelle reggine. Se tre sono le missioni cui deve assolvere un Ateneo: didattica, ricerca-innovazione, terza missione è formare laureati nel settore alimentare attraverso tirocini curriculari in azienda, sperimentazione innovativa nel campo agroalimentare e il costante scambio di esperienza e competenze fra l’accademia, il comparto produttivo e le esigenze del territorio”.Entusiasta di questa partnership, l’amministratore delegato Padelli perché “rappresenta un’ulteriore testimonianza del legame tra Caffè Mauro e il territorio d’appartenenza”. “Attraverso questa collaborazione, Caffè Mauro intende acquisire, sviluppare e applicare metodologie di ricerca innovative nel settore agroalimentare, con un focus sul caffè, per trasmettere la qualità di un marchio divenuto simbolo di eccellenza nel mondo – aggiunge Padelli -. Parallelamente, l’azienda e l’Università rinnoveranno il loro impegno a sostegno dei giovani attraverso percorsi formativi finalizzati a creare nuove competenze professionali e valorizzare i talenti del proprio territorio”. Spetta al docente Poiana sottolineare il successo del corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari dell’Ateneo reggino: “Per la sua ricchezza di contenuti, il corso forma professionisti in grado di contribuire allo sviluppo del territorio attraverso la Ricerca applicata nei cicli produttivi aziendali. Il contatto diretto con le esigenze di un’azienda come quella di Caffè Mauro, contribuisce all’accrescimento culturale dei nostri giovani garantendo un’opportunità lavorativa. Opportunità che può contrastare la fuga di molti validi laureati reggini verso altri territori”. Grazie a questa partnership, gli studenti del corso di laurea in “Scienze e Tecnologie alimentari” quindi, avranno la possibilità di perfezionare il loro percorso formativo mediante la realizzazione di tirocini, stage e progetti culturali promossi da Caffè Mauro, con l’obiettivo di ricercare nuove soluzioni relative all’impiego degli scarti di produzione del caffè e allo studio delle proprietà del caffè verde.