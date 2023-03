Reggio Calabria – La ditta Monardo vicina ai poveri di San Francesco: donate buonissime uova di cioccolato

di Grazia Candido – Nessuno è inutile in questo mondo se alleggerisce il fardello a qualcun altro. Buonissime uova di raffinato cioccolato sono state donate dall’azienda Monardo di Soriano Calabro (Vibo Valentia) ai poveri della “Casa del Pane” della Chiesa di San Francesco di Reggio Calabria.

“Anche quest’anno, abbiamo pensato ai bambini e a tutte quelle famiglie bisognose del territorio reggino al quale siamo profondamente legati e, grazie ai volontari della parrocchia di San Francesco, ogni giorno, hanno un pasto caldo e affetto puro – affermano Domenico e Giovanni Monardo, rispettivamente amministratore e responsabile di produzione -. Le uova di Pasqua sono un dono per far vivere ai meno fortunati di noi, un momento dolce ma anche, strappare un sorriso a chi è messo alla prova dalla vita. La nostra azienda è da sempre vicina ai più bisognosi, ai bambini, agli anziani e mai come adesso, ogni donazione ha un valore aggiunto”.



Grati per la generosità e l’affetto che, oramai da anni, l’azienda dolciaria ha verso la comunità francescana, la responsabile del gruppo di volontari Matilde Spadaro, Fra Mariano Laganà, Fra Peppe Murdaca, Fra Giovanni Aitollo che, all’unisono con tutti i volontari e ospiti della parrocchia, ringraziano i fratelli Monardo per “questo gradito pensiero”.

“E’ importante stare vicino ai nostri fratelli e sorelle che sono in uno stato di difficoltà soprattutto, durante le feste dove l’essere umano si sente più solo e fragile – aggiunge Fra Mariano -. Purtroppo, non solo i poveri e gli indigenti, ma anche molte famiglie vivono in condizioni di miseria e spetta a tutti noi aiutarli e confortarli. La famiglia Monardo dimostra ancora una volta, il suo grande cuore e dà un valido contributo ai poveri locali. Giunga loro il nostro francescano messaggio di gioia e di pace”.

Pienamente concorde la responsabile della mensa Matilde Spadaro che, ogni giorno, insieme ai volontari, prepara più di 50 pasti caldi: “Questo è il nostro modo di fare del bene che si moltiplica. La donazione delle uova si aggiunge a tutte quelle che la gente comune, le associazioni e gli imprenditori calabresi fanno per i nostri poveri. Siamo una famiglia allargata sommersa dalla sensibilità e dall’amore che emerge ogni giorno”.

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. E questo i fratelli Domenico e Giovanni Monardo lo sanno bene.