Reggio Calabria – I.C. “Carducci – da Feltre”: nuovi successi nei giochi matematici

I ragazzi della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “Carducci – da Feltre” continuano ad ottenere importanti successi. Nei Giochi Matematici promossi dal Centro Pristem dell’Università “Bocconi” di Milano, ben 17 alunni dell’istituto reggino si sono qualificati per la semifinale che si svolgerà domani, sabato 18 marzo, presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria. Gli allievi, appartenenti alla categoria C1 e C2, hanno partecipato, in modalità remoto, ai quarti di finale dei Giochi Matematici cimentandosi in esercizi di logica e di intuizione e dimostrando passione, determinazione e impegno. I ragazzi ammessi alla fase successiva sono Alessandro Calarco (classe 3^H), Michele Bellomo (3^E), Giovanni Legato e Antonio Biagio Gangemi (3^C), Luna Marie Evoli (3^F), Marco Chindamo e Sarah Iaria della classe 2^A, Francesco Ielo e Lorenzo Vilasi (2^G), Angelo Canale, Vincenza Varco e Rita Sofia Spinelli della 2^H, Francesco Varco e Giuseppe Morabito della 1^C, Gabriele Borrello, Domenico R. Papalia e Miriam Scarcia della classe 1^I.

“Complimenti vivissimi ai nostri ragazzi che sono stati guidati dai loro rispettivi docenti verso un’opportunità formativa utile per migliorare le competenze logico-matematiche in contesti diversi da quelli tradizionali” ha dichiarato la prof.ssa Sonia Barberi, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Carducci- da Feltre di Reggio Calabria.