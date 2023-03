Reggio Calabria – Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria celebrano assieme la Giornata della donna

La Mimosa d’Argento a quattro imprenditrici dei settori del Commercio, dell’Industria e dell’Artigianato Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confindustria, anche per il 2023 celebrano assieme la giornata della donna con la “Mimosa d’Argento” un piccolo riconoscimento a quattro donne imprenditrici che si sono distinte in modo particolare nei settori del Commercio, dell’Industria e dell’Artigianato e a cinque donne che si impegnano con amore per il bene della nostra Città. Presenti all’importante giornata organizzata dalle quattro Organizzazioni datoriali il sindaco ff di Reggio Calabria Paolo Brunetti, il sindaco metropolitano Carmelo Versace, il rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti. L’ appuntamento è per il giorno 8 marzo dalle ore 10, alla Camera di Commercio di Reggio Calabria, per condividere questo momento di gioia assieme alle nostre imprenditrici, nell’ambito dell’incontro “Imprese e Società: il Presente è donna”.