Reggio Calabria – Al Foyer del Cilea iniziativa targata Associazione Grace e DB Model

In occasione della Festa della Donna, l’Agenzia Delfino Blu/DB Model in collaborazione con l’Associazione Grace presentano “Una Passerella per Grace”. A far da cornice all’evento benefico, in programma domenica 5 marzo alle ore 18:00, sarà il foyer del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.

Un evento che nasce dal desiderio di far vivere alle Donne, associate Grace, con diagnosi oncologica, un’esperienza emozionante e straordinaria con lo scopo di migliorare la loro qualità di vita e a dimostrazione che nessuna malattia può togliere carisma, eleganza e femminilità.

In passerella donne che hanno vissuto o stanno vivendo un percorso di cura dopo la diagnosi di tumore, donne che vivono la Vita con maggiore consapevolezza e che vogliono guardare avanti con fiducia e determinazione. Ogni donna, ogni forma, ogni unicità verrà esaltata attraverso abiti, gioielli, accessori che valorizzeranno il loro sé.

Un gesto di caring che coinvolgerà non solo le Modelle d’eccezione ma tantissimi professionisti del settore medico estetico, aziende del territorio reggino, istituzioni e artisti che stanno lavorando per rendere l’evento indimenticabile.