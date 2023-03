Reggina: Cionek e gli squalificati del Perugia, come funzionerà dopo il rinvio

Il rinvio di Perugia-Reggina porterà le due squadre a giocare la partita molto più avanti. Al momento l’ipotesi più concreta è che si giochi nel mese di aprile. Improbabile che ciò avvenga durante la sosta. Il campionato nel weekend del 25 febbraio in concomitanza con gli impegni delle rappresentative nazionali.

Il Perugia potrebbe non avere problemi ad andare in campo in quella data. Li avrà, invece, la formazione amaranto che sarà senza Strelec, Rivas, Bondo e forse Fabbian (in odore di chiamata con la Nazionale Under 21 che giocherà a Reggio Calabria).

Entrambe le squadre, dunque, sono già proiettate alla sfida di campionato del prossimo fine settimana. La Reggina ospiterà il Cagliari di Claudio Ranieri, il Perugia andrà a Cittadella.

Attenzione, perché entrambe le squadre vedranno i giocatori squalificati scontare lo stop del giudice sportivo nel prossimo impegno.

Cionek, dunque, non sarà disponibile per Inzaghi nella sfida contro i sardi. Nella trsferta veneta Castori dovrà fare a meno di Rosi e Curado che sarebbero stati indisponibili contro la squadra amaranto.