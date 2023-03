Palazzo di Giustizia a Reggio Calabria, i lavori ripartiranno entro la fine dell’anno

Entro marzo sarà depositato il progetto del nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria. Lo ha confermato oggi il capo di gabinetto di via Arenula Alberto Rizzo a margine della conferenza stampa tenuta al consiglio regionale sul finanziamento concesso dalla Regione per migliorare l’efficienza delle Procure calabresi – riporta l’agenzia di stampa Ansa.

“Un anno fa – ha spiegato Rizzo – il ministero della Giustizia si è impegnato a prendere in mano la gestione della soluzione al problema relativo al nuovo Tribunale. Problema che risale ormai da molti anni per cui ci siamo dati delle tempistiche. Entro marzo verrà depositato il progetto da parte della commissione tecnica amministrativa presso il Consiglio dei ministri. Dopo di che, entro l’estate, verrà pubblicato il bando e contiamo di iniziare i lavori di ripristino dei lavori del palazzo entro la fine dell’anno. Questo mi è stato assicurato dalla Direzione generale. Prudentemente stimiamo la fine dei lavori entro tre anni dall’inizio. Ricordo anche che è un impegno importante per il ministero perché il lavoro vedrà un esborso di circa 60 milioni di euro che è una cifra consistente”.