Maxi sbarco di migranti in Calabria

Sono in arrivo al porto di Roccella Ionica due motovedette della Guardia costiera con a bordo 220 migranti che sono stati soccorsi in mare nelle scorse ore. Lo sbarco è previsto intorno alle 14 mentre altre due unità della Guardia costiera sono dirette a Crotone con altre 216 persone. A Reggio Calabria, invece, alle 15 circa è previsto l’arrivo di 110 migranti di cui non si conosce la nazionalità.

Dopo lo sbarco, che sarà coordinato dalla prefettura di Reggio Calabria, saranno effettuati i controlli sanitari e saranno eseguite le procedure di identificazione da parte della polizia di stato. Subito dopo, i migranti che arriveranno a Reggio, saranno destinati al centro di prima accoglienza allestito a Gallico, nella palestra della scuola Boccioni. Nei prossimi giorni, invece, verranno trasferiti in base al riparto predisposto dal Ministero dell’Interno. Complessivamente sono 546 i migranti il cui arrivo è previsto nelle prossime ore in Calabria.