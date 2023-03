Il Liceo Tommaso Gullì di Reggio Calabria scelto dagli studenti stranieri d’Intercultura per conoscere meglio l’Italia

Altro che vacanza studio: Reggio Calabria è stata scelta come meta ideale da una rappresentanza dei 500 studenti stranieri quest’anno in Italia con Intercultura per conoscere meglio l’Italia, la sua cultura, le sue tradizioni, le sue persone.

Sono 55 gli adolescenti che hanno scelto di trascorrere una settimana nella nostra città per esplorare una parte diversa del nostro Paese rispetto a quella dove stanno trascorrendo il loro anno “italiano”, accolti da una famiglia e inseriti in una scuola locale.

Dopo la cesura di due anni dovuta alle restrizioni della pandemia, sono tornate infatti le “settimane di scambio”, uno dei momenti più ambiti non solo dagli studenti e dai volontari di Intercultura, ma dalle scuole e dalle famiglie che possono sperimentare per un breve periodo l’esperienza di aprire la propria “casa” al mondo, ospitando un giovane di un’altra cultura.

Dal 18 al 26 marzo i ragazzi, guidati dai volontari del Centro locale di Reggio Calabria, hanno avuto la possibilità di vivere in una nuova famiglia, frequentare un’altra scuola, conoscere nuovi luoghi e stili di vita rispetto a quelli che hanno iniziato a interiorizzare e ad amare, dal loro arrivo in Italia lo scorso settembre.

I ragazzi che hanno scelto la nostra città sono Dunja di nazionalità serba, Frédérique, canadese, Mayu, giapponese, Nicoline, danese, Tapee, thailandese. e arrivano dai Centri locali di Ivrea, Montebelluna, Monza, Rimini e Verona.

Per loro, i volontari di Reggio Calabria hanno messo a punto un programma molto intenso, intitolato “Il giro del mondo a passo di danza: pratiche di musica tradizionale e di danze popolari nella provincia di Reggio Calabria”, pensato per far conoscere e vivere le tradizioni popolari del territorio.

Guide d’eccezione sono stati gli studenti stranieri che a settembre sono arrivati a Reggio Calabria, accolti da famiglie e inseriti nelle scuole locali. Sono Joana, portoghese, e Lorena,tedesca, in mobilità scolastica presso il Liceo Gullì e Aliz, ungherese, Héloïse e Pauline, francesi, ospiti del Liceo Nicola Pizi di Palmi.

I ragazzi hanno visitato la città di Reggio Calabria e in particolare il suo importante Museo Archeologico, guidati dalla Dott.ssa Rossella Agostino, archeologa, nonché Presidente della sezione di Italia Nostra di Reggio Calabria; hanno visitato anche la cittadina di Scilla sulla costa tirrenica e la vicina città di Messina . Sono stati, inoltre, ospiti della comunità di Cardeto in Aspromonte per un’intera giornata per vivere le tradizioni musicali locali con i componenti del gruppo folk Asprumunti, e della Pro Loco guidati, rispettivamente, dai Presidenti Fedele e Morabito. A Cardeto i ragazzi, sono stati accolti calorosamente dal Sindaco, Dott.ssa Daniela Arfuso che ha ribadito l’importanza di queste forme di collaborazione e di accoglienza che esaltano le culture locali e il confronto con le culture altre.