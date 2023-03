Il G.O.M. ricorda la figura del dr. Domenico Nicolò Pandolfo, primario di Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria ucciso dalla ‘ndrangheta

Infine, il ricordo del figlio Marco che, pur commosso per le parole di stima e affetto di quanti hanno conosciuto e reso omaggio al padre, non ha nascosto vivo rammarico nei confronti delle amministrazioni che hanno colpevolmente dimenticato la famiglia Pandolfo, dimostrandosi perfino sorde alle richieste di intitolare una via al compianto primario che per ben 18 anni ha vissuto a Reggio Calabria, dando letteralmente la vita per la città. “Ho iniziato un percorso di condivisione della mia storia – ha evidenziato Marco Pandolfo – per ricordare ed onorare la figura di mio padre e lo faccio raccontando la sua storia nelle scuole e nei programmi di riabilitazione. Ci sono medici che fanno i professori, medici che si occupano di questioni burocratiche – ha proseguito Pandolfo – e poi ci sono medici come mio padre e il dr. Girolamo Marino – primario di Chirurgia all’Ospedale di Locri che nel 1988 venne ucciso per aver operato una bimba che, dopo essersi svegliata dall’anestesia, entrò in coma e morì 2 giorni dopo (n.d.r.) –, che operano e tentano di salvare vite e poi muoiono loro stessi nell’adempimento di un loro dovere. Darò sempre la mia disponibilità a discutere di tutto, anche della criminalità organizzata, però lo farò ai giovani sperando che durante la loro crescita non siano travolti dall’ignavia.”

Come lo stesso Marco Pandolfo ha affermato durante il suo intervento “una società senza riconoscenza non si può definire una società civile” ed è per questo motivo che è doveroso ricordare l’esperienza del dr. Domenico Nicolò Pandolfo che tanto ha dato a Reggio Calabria e, in particolare, all’Ospedale che tutt’oggi vive delle intuizioni di quell’epoca, delle idee e degli insegnamenti di maestri come il dr. Pandolfo. Il suo deve essere un esempio da seguire ogni giorno nella pratica quotidiana di un mestiere che è prima di tutto vocazione e dedizione profonda, nella consapevolezza che senza conoscenza del passato non può esserci alcun futuro.