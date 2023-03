Evento al Museo Archeologico Reggio Calabria in collaborazione con Associazione Culturale Pietre di Scarto

Prosegue l’attiva collaborazione tra il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e

l’Associazione culturale Pietre di Scarto.

In occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, istituita dal Ministero della Cultura, martedì

14 marzo 2023, ore 17:00, presso il MArRC si terrà un incontro organizzato dall’Associazione

culturale Pietre di scarto.

L’Officina avrà come tema

Il Paesaggio.

Vie di terra, vie di mare: la lunga strada per la formazione di una comunità.

Il paesaggio rappresenta la nostra identità poiché deriva dall’azione di fattori naturali e umani,

esprimendo un intreccio tra cultura, storia e natura. L’obiettivo dell’Officina sarà quello di

contribuire a promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme per imparare a riconoscere,

salvaguardare e, laddove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.

Volgeremo il nostro sguardo innanzitutto ai paesaggi dell’Antichità attraverso alcuni preziosi

reperti archeologici custoditi al MArRC che saranno lo spunto da cui cominciare la riflessione.

Durante l’Officina interverranno gli studenti del corso per adulti, indirizzo Servizi per l’Agricoltura

e lo Sviluppo Rurale dell’Istituto Professionale Boccioni-Fermi di Reggio Calabria.

L’incontro è gratuito e aperto alla cittadinanza che è invitata ad intervenire o a partecipare partendo

da un testo letterario, un’opera artistica, musicale, video o fotografica per parlare delle suggestioni

che tali opere suscitano in ciascuno.

Parlare poi del nostro paesaggio ci aiuterà a conoscere meglio non solo le varie comunità, ma anche

noi stessi.

Associazione Pietre di Scarto