Eletta la nuova segreteria CGIL Area metropolitana di Reggio Calabria

L’assemblea generale della CGIL Area metropolitana di Reggio Calabria ha eletto a maggioranza la nuova segreteria, alla presenza del segretario organizzativo CGIL Calabria di Gianfranco Trotta. È nato dunque il nuovo comprensorio metropolitano: in segreteria sono stati riconfermati, su proposta del segretario generale Gregorio Pititto, gli ex segretari dei due comprensori Samantha Caridi, Pasquale Marino e Gemma Sorgonà, la new entry è rappresentata da Vincenzo Carbone, fino a ieri direttore provinciale del Patronato Inca della Cgil.

Il nuovo gruppo di segreteria continuerà con determinazione ed entusiasmo il suo percorso, basato sull’antifascismo e la Costituzione, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, incrementare l’occupazione e azzerare la precarietà per migliorare la qualità del lavoro e della vita delle donne e delle minoranze nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria.