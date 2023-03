A Palmi i Paesaggi e i ritratti in musica dell’orchestra Marmediterra

Tutto pronto al teatro comunale Manfroce di Palmi per l’esibizione dell’orchestra Marmediterra, diretta da Vincenzo De Filippo, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra e polistrumentista.

Landscape 2.0, Paesaggi e Ritratti in musica, ecco l’originale racconto in note che attende il pubblico della rassegna Synergia 47, in occasione del prossimo appuntamento, in programma sabato 4 marzo alle ore 21:15. Promossa dall’associazione Amici della Musica Nicola Antonio Manfroce, presieduta da Antonio Gargano, la rassegna Synergia 47 è finanziata nell’ambito dell’avviso pubblico Eventi culturali 2021 della Regione Calabria.

Il Mediterraneo con la sua storia, i suoi miti, le sue leggende, il suo fascino sarà al centro di questo viaggio emozionale che metterà in luce il crogiuolo secolare di culture di cui è custode. Come su un libro aperto, il pubblico potrà leggere le storie e immaginare i paesaggi, attraverso la musica, la danza, l’arte. Luoghi, che dalla Magna Grecia si spingono fino ai Balcani, saranno evocati da canti in molte lingue diverse. Griko Salentino, Lingua Corsa, Ladino e dialetti vari e, andando più a ritroso, canti Arabi del periodo della Jāhiliyya preislamica, quelli carnascialeschi della Firenze medicea, musica sefardita, Klezmer e Fado Flamenco, con sound e arrangiamenti legati alla world music attuale. Il tutto sublimato in composizioni assolutamente originali.

Uno scrigno di sonorità alimentato nei secoli dalla contaminazione incessante tra popoli e culture. Sonorità che oggi rappresentano la voce inconfondibile e fluttuante dell’anima più profonda del Mare Nostrum.