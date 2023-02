Rinvenuto nel Reggino un fucile con matricola abrasa e 15 cartucce da caccia

I Carabinieri della Compagnia di Palmi e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno intensificato, negli ultimi giorni, i servizi di perlustrazione a largo raggio, estesi anche in aree impervie, extraurbane, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, specie in materia di armi e stupefacenti. In tale quadro, diverse sono state le violazioni riscontrate.

In particolare, a Sant’Eufemia d’Aspromonte i militari hanno rinvenuto, in località rurale, un fucile beretta calibro 12. mod 303 con matricola abrasa e diverso munizionamento, all’interno di un sacco, occultato dentro un tubo di plastica celato a sua volta dalla fitta vegetazione.

Un’attività di polizia, che rientra tra i servizi orientati prioritariamente alla ricerca di armi, munizioni e droga, grazie ai quali i militari dell’Arma attraverso la presenza costante sul territorio, attività informativa e conoscenza dei luoghi, si pongono sempre l’obiettivo di sottrarre pericolosi strumenti nella disponibilità dei malviventi.