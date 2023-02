Reggio Calabria – Sportello per rilascio passaporti: come fare

Si comunica che per far fronte all’emergenza passaporti e per andare incontro alle esigenze del cittadino, l’Ufficio Passaporti della Questura di Reggio Calabria, già dal 08.09.2022 ha modificato i propri orari istituendo giornalieri “open day” accanto alle modalità di prenotazione attraverso il portale agenda online, raggiungibile attraverso il sito https://www.passaportoonline.poliziadistato.it.

In particolare:

Dal martedì al venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00 lo sportello è aperto all’utenza residente nei comuni di Reggio Calabria, Motta S. Giovanni e Cardeto;

Il lunedì mattina dalle 9.00 alle 12.00 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00 si riceve previo appuntamento online.

Inoltre, lo sportello esegue anche una trattazione separata delle urgenze per il cittadino con particolari necessità.

Una volta presentata l’istanza, infine, il titolo viene rilasciato nei successivi 15 giorni.