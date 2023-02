Un intervento dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabrai (dal distaccamento di Palmi) ha portato a compimento il salvataggio di un vitello. L’animale era finita in una scarpata ed è stato necessario l’intervento con l’elicoterro per portarlo in salvo.

La zona era particolarmente impervia e inacessibile via terra.

Le operazioni si sono svolte nella giornata di sabato 11 febbraio.

Ecco il video: