Reggio Calabria – Screening per la diagnosi precoce dei tumori femminili e maschili

Il 24 febbraio 2023 si è svolto c/o il Liceo Artistico ”Preti -Frangipane“ di Reggio Calabria la prima giornata di un progetto dal titolo “Lo screening per la diagnosi precoce dei tumori femminili e maschili “ organizzato dal Lion club Reggio Calabria Castello Aragonese, in collaborazione con tutti i Clubs dell’XI circoscrizione del distretto 108YA, governatore per l’anno 2022/2023 Franco Scarpino, col patrocinio dell’Asp di RC, con l’ordine dei medici di RC, col Comune di Reggio Calabria e con l’Associazione Italiana Donne Medico.

Il progetto prevede una seconda giornata il 20/3/2023 e una terza giornata il 21/3/2023 che chiuderà i lavori col convegno sugli screening tumorali. Il seminario si è svolto nei locali dell’aula magna del liceo artistico “Preti-Frangipane” in presenza della Dirigente scolastica dott.ssa Catena Giovanna Moschella, il past governatore Dott. Domenico La Ruffa, la Dottssa Adriana Romeo, responsabile organizzativo centro screening oncologici A.S.P. R.C, e la Dott.ssa Vincenza Amato, responsabile HUB Vaccinale T. Campanella R.C.E degli studenti, dei professori e dei soci Lions.

Inoltre, si è parlato di prevenzione, sottolineando in maniera particolare come essa sia l’arma principale per sconfiggere e/o contenere gli effetti delle malattie e migliorare la qualità della vita. «La prevenzione salva la vita – dice la dott.ssa Amato – soprattutto nelle malattie oncologiche ,dove la diagnosi precoce è la migliore delle terapie, la più efficace». Si è parlato anche di PPV (papilloma Virus) delle patologie gravi che alcuni sierotipi (16-18) possono causare, quali il cancro al collo dell’utero e il cancro anale, essendo l’HPV un virus a trasmissione sessuale.