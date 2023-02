Reggio Calabria – Sabato a Palazzo Alvaro il convegno “Autonomia differenziata, un Paese a rischio di tenuta. No all’eversione. No alla secessione”

“Autonomia differenziata, un Paese a rischio di tenuta. No all’eversione. No alla secessione” è il titolo del convegno che, sabato 25 febbraio alle ore 18 preso la sala “Perri” di Palazzo Alvaro, vedrà la partecipazione del sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace.

I lavori verranno aperti dal consigliere metropolitano delegato, Michele Conia, e proseguiranno con gli interventi di Giancarlo Costabile, docente di pedagogia dell’Antimafia all’Unical, Pietro De Sarlo, della rete meridionalista “Carta di Venosa”, Ferdinando Laghi e Davide Tavernise, consiglieri regionali della Calabria, Francesco Nicolò, portavoce “SaturnA”, Sandro Repaci, sindaco di Campo Calabro, e Angelina Russo, per i tavolo dei Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, per la l’Unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti.

L’autrice teatrale Giusi Salis modererà il dibattito che verrà concluso da Luigi De Magistris.