Reggio Calabria – Presentato l’ultimo romanzo di Giuseppe Nicolò

L’aula Magna del Liceo Artistico “Preti – Frangipane” di Reggio Calabria, presieduto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Catena Giovanna Moschella, ha ospitato lo scrittore Giuseppe Nicolò che ha incontrato le classi quinte del prestigioso liceo per presentare il suo ultimo romanzo “La danzatrice”.

Presentato dal docente Tripodi Annunziato, l’autore ha definito il suo libro un eco romanzo dossier che, attraverso un viaggio in Sud America, racconta dei disastri climatici dovuti alla deforestazione, agli allevamenti intensivi, allo sfruttamento snaturato della Terra e delle acque.

Il protagonista è Joseph Coolin, un ex agente segreto italo-americano il quale cerca di venire a capo di un mistero che verrà risolto grazie all’aiuto di Mara, l’ultima discendente della popolazione degli Amar, che per proteggersi vive isolata in un luogo lontano e difficile da raggiungere.

Mara è a conoscenza delle magie millenarie e dei rituali catartici della danza di Ishtar che potrebbero convertire i popoli ad una nuova coscienza ecologica.

Gli studenti hanno ascoltato con molta attenzione e partecipazione Giuseppe Nicolò che, oltre a parlare del suo libro, ha raccontato dei suoi numerosi viaggi intorno al mondo, suscitando così interesse e fornendo spunti per riflessioni e considerazioni che i ragazzi hanno poi esplicitato rivolgendo numerose domande all’autore.