Reggio Calabria – Occupazione suolo. Confcommercio non ci sta

L’urgenza di un intervento che prevede lo smontaggio delle strutture in pieno inverno francamente non si comprende. Soprattutto dal momento che la stessa norma nazionale, il milleproroghe di dicembre, prevedendo la proroga della normativa emergenziale e semplificata sull’occupazione suolo fino al 30 giugno 2023 (adesso in approvazione la proroga a dicembre), consentirebbe di utilizzare questo lasso di tempo per realizzare un intervento di complessivo restyling del citato regolamento comunale.

Soprattutto, questi mesi sarebbero fondamentali per costruire, come tra l’altro avevamo condiviso con l’Amministrazione, con il supporto dell’Università, con il confronto con altre realtà virtuose, un percorso culturale utile a portare gli operatori a fare propria l’idea, in epoca post covid, di un passaggio dal concetto di semplice occupazione suolo ad un progetto di spazio pubblico. Confcommercio darebbe sicuramente in questo senso il proprio contributo anche attingendo alle esperienze ed alle specifiche competenze dei propri vertici nazionali.

Confcommercio è ovviamente contraria a situazioni di abusivismo, condanna fermamente ogni forma di illegalità e riconosce l’importanza di interventi volti a restituire decoro alla Città ed al centro cittadino. Ma proprio per l’importanza degli interventi da adottare e per l’impatto che questi andranno necessariamente a produrre sulle attività di tanti onesti operatori ritiene indispensabile che le misure siano ben studiate, calibrate, ragionate e calate sulla nostra realtà cittadina. Che, sia chiaro, non è né Roma, né Parigi, né Milano.

Ragionando diversamente e in maniera frettolosa il rischio è di trovarsi, tra qualche mese, un bellissimo Corso, svuotato dai dehors, ma con tanti altri altri locali chiusi.

Confidiamo che l’amministrazione, come ha fatto in altre circostanze, colga il nostro appello che è l’appello dei nostri Commercianti e crei le condizioni per un intervento realmente condiviso e adeguatamente strutturato”.