Reggio Calabria – Neve a Gambarie: tutte le info per il weekend

Continua senza sosta il mood da settimana bianca per la frequentatissima località turistica di Gambarie, specie dopo l’intenso weekend di neve, infatti La bufera degli ultimi giorni ha migliorato il candore del Nostro Monte Bianco al Centro del Mediterraneo .

La buona quantità di neve caduta e sapientemente lavorata dai tecnici dell Asproservice e dal personale del Comune di Santo Stefano ha consentito l’apertura e l’ utilizzo di tutte le piste da sci agli sportivi: Azzurra, Telese e Nino Martino oltreché della sciovia Mareneve e del Campo Scuola.

E non solo i consueti servizi sono riconfermati anche per questa domenica, ma si aggiungono sempre ulteriori novità al gia’ ricco programma aspromontano. Pertanto al sempre presente BUS DELLA NEVE da Reggio Calabria a Gambarie, ai quattro minibus per il trasporto sulle piste, al servizio navetta per coloro che parcheggeranno in località Cucullaro, all assistenza del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Santo Stefano,

si aggiunge il Graditissimo il ritorno della convenzione con Caronte & Tourist, per tutti gli sciatori provenienti dalla regione Sicilia che presentandosi alla biglietteria di Gambarie con un titolo di viaggio a/r nella giornata di domenica riceveranno uno sky pass giornaliero gratuito.

Ed A ravvivare la giornata di Sabato 11 febbraio, ci sarà “Gambarie in fiaccola”, giornata di puro divertimento sulla neve, curata da Snow Family che si concluderà con una fiaccolata, aperta a tutti, alle ore 18.00 sulla Grande Discesa ed a seguire della buona musica .

Concrete novità della settimana emergono, inoltre, dal punto di vista della sicurezza sulle piste, il sindaco Francesco Malara, ha infatti adottato un ordinanza che richiarisce la distinzione dei tratti di pista destinati all uso esclusivo degli sciatori da quella destinata agli utilizzatori di slittini e palette in modo che questi ultimi abbiano un tratto di pista dedicata esclusivamente a loro;

e grazie alla sensibilità della Direzione Strategica dell’ Azienda Sanitaria Provinciale, in Piazza Mangeruca ci sarà un Presidio Sanitario dedicato alla tutela della salute delle diverse migliaia di turisti presenti.

Dunque, le novità non mancano ed il divertimento è garantito nella magica Gambarie che registra da settimane il tutto esaurito negli Alberghi ed il grande apprezzamento per la qualità delle diverse offerte gastronomiche e rappresenta sempre di piu’ un occasione di sano divertimento all’ aperto, tra gli splendidi boschi e i grandi spazi attrezzati, con la gradita compagnia della dama bianca sempre più ricercata dai Giovani oltreché dalle famiglie.