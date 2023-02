Reggio Calabria – Lungomare e spiaggia di Catona tra incuria e zero manutenzione (FOTO)

La situazione del Lungomare di Catona rappresenta una delle più frequenti segnalazioni che ricevo in qualità di amministratore comunale. Condizioni che mi vengono riportate non solo dai residenti del quartiere, ma anche da coloro che, con il passare del tempo e il peggioramento dello status quo, hanno loro malgrado abbandonato l’abitudine di passeggiare sulla via Marina. Non sono diverse le impressioni degli sportivi che proprio a Catona svolgono le loro attività all’aperto.

E il sentimento è il medesimo. Innanzitutto la sensazione che il rione, in generale, sia abbandonato, e sotto il profilo del decoro e sotto quello della manutenzione. Ma le preoccupazioni più rilevanti riguardano proprio la spiaggia che ultimamente, anche a causa del maltempo, ha decisamente mutato in peggio le sue migliori caratteristiche. Un tratto di costa per fortuna risparmiato, rispetto ad altri, dal fenomeno di un’erosione violenta e difficilmente controllabile ma che sta subendo ‘l’opera’ dell’incuria in quasi tutta la sua lunghezza. Soprattutto gli spazi ‘liberi’, non si dovesse agire per tempo, visto il disastro che si registra, non saranno in grado di accogliere quanti decideranno di trascorrere le loro giornate di mare a nord di Reggio. Sebbene siamo a febbraio, proprio ora andrebbe calendarizzata una programmazione in tal senso, altrimenti sarà una corsa contro il tempo con il rischio, appunto, di una fruizione impossibile o quantomeno molto disagiata. Ho fatto mie tutta la serie di richieste di intervento sulla situazione, tra l’altro sottolineata anche dalla stampa, inoltrandole agli uffici competenti. Monitorerò, ovviamente, l’evolversi dell’iter, sollecitando con cadenza costante affinché si realizzi un’opera immediata, da effettuarsi al di là dei finanziamenti previsti che sicuramente hanno tempi differenti rispetto l’urgenza che invece oggi il Lungomare richiede. Tra le mie intenzioni anche un’interrogazione a risposta scritta che presenterò nel corso del prossimo consiglio comunale con la richiesta di avere il dettaglio di tutte le iniziative pensate, a breve e medio termine, per una delle zone più belle e suggestive della nostra città.

De Biasi Giuseppe