Reggio Calabria – Inail: Fabio Giubilo confermato alla presidenza del Comitato provinciale

Il 14 febbraio la riunione di insediamento, presso la sede provinciale Inail di Corso Garibaldi

Al via la nuova consiliatura del Comitato provinciale Inail: martedì 14 febbraio si è svolta presso la sede di Corso Garibaldi, convocata dal direttore Luca Pantusa, la riunione che ha visto Fabio Giubilo, direttore di Confcommercio, in rappresentanza delle Imprese, confermato all’unanimità alla presidenza dell’organo che svolge una importante funzione di confronto e supporto all’Istituto in materia di assistenza sanitaria e sociale, di premi assicurativi e di tariffa, di salute e sicurezza sul lavoro e di ricerca, finanziaria e patrimoniale. Contestualmente si è proceduto alla elezione sempre all’unanimità del vicepresidente, Cettina Zurzolo, segretaria Uila provinciale, in rappresentanza dei Lavoratori.

Dopo il necessario rallentamento delle attività in presenza a causa delle ricadute della pandemia da Covid, con il ritorno alla normalità il Comitato potrà proseguire nell’espletamento dei compiti normativamente previsti e già avviati durante il precedente mandato, in primo luogo fungendo da stimolo nel processo di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro.

Dopo un sentito ringraziamento a tutti i componenti del comitato per la rinnovata fiducia accordata, nel confronto che ha seguito l’elezione e che ha visto il fondamentale contributo del neo direttore Inail Luca Pantusa, il presidente Giubilo ha voluto brevemente ricordare gli importanti compiti che fanno capo al Comitato come organismo di supporto dell’Istituto, soffermandosi, altresì, su quelli che saranno i punti prioritari del proprio mandato. “L’impegno, in continuità con quanto fatto fino ad ora, sarà quello di svolgere il mandato in totale collaborazione con tutte le componenti del comitato e in sinergia con la direzione provinciale dell’Inail – dichiara Giubilo. Centrali nella consiliatura saranno ovviamente i temi della sicurezza e della legalità sui quali proveremo a focalizzare l’attenzione dei