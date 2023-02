Reggio Calabria – I ragazzi e le ragazze del liceo “Da Vinci” in visita a Palazzo San Giorgio

Palazzo san Giorgio ha aperto le proprie porte agli studenti ed alle studentesse del liceo scientifico “Leonardo da Vinci”. Una giornata speciale che ha visto i ragazzi e le ragazze prendere posto fra i banchi della Giunta e del Consiglio comunale all’interno dell’aula “Battaglia”. A condurli, in questo viaggio fra i meandri della massima assise cittadina, il presidente del consiglio, Enzo Marra, i consiglieri Franco Barreca, Pino Cuzzocrea, Teresa Pensabene e l’assessora alla Pubblica istruzione, Lucia Nucera, che si è detta «felice di poter prendere parte ad un’iniziativa così particolare e piacevole».

«La scelta di visitare il Comune – ha spiegato la delegata – è un forte segno di maturità ed attaccamento alle istituzioni dimostrato dagli allevi che hanno inserito, questa attività, fra quelle previste nel programma della “Settimana dello studente”».

«Presentare ai ragazzi il Comune di Reggio Calabria e le sue funzioni – ha commentato – è stato un momento molto gradito, durante il quale è stato un vero piacere poter rispondere alle loro curiosità. Simili occasioni, infatti, segnano un passo in avanti in termini di trasparenza ed apertura verso la città ed offrono, al tempo stesso, la possibilità di coltivare un dialogo con le giovani generazioni affinché prendano sempre più coscienza di quanto sia importante essere e vivere da buon cittadino».

«Un sentito ringraziamento – ha concluso l’assessora Nucera – non può che andare agli studenti, alle studentesse ed ai docenti del liceo “Da Vinci” che, con la loro lodevole attività, consentono di esprimere al meglio il concetto di comunità viva, matura e responsabile, impegnata a costruire la società del futuro in maniera unita e consapevole. Anche per questo, in un periodo in cui si celebra il centenario di Palazzo San Giorgio, l’amministrazione invita tutte le scuole, previa specifica richiesta, ad organizzare visite all’interno della Casa dei cittadini».