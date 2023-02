Reggio Calabria – Grande successo per il convegno “Il ruolo e le competenze dell’Organo Straordinario di Liquidazione nel risanamento degli enti locali”

difficile comprensione e che rallenta le relative operazioni.” Il Direttore, infine, ha concluso il proprio intervento ponendo attenzione anche ad altri temi sia di natura gestionale che sulle competenze e relativamente alla produzione del rendiconto di gestione e le criticità rispetto all’elaborazione del documento finale. Di particolare interesse per il dibattito è stato il tema sulla competenza della gestione delle anticipazioni in generale e, in particolare, su quella relativa alle anticipazioni di liquidità oggetto di recente interpretazione giurisprudenziale nonché di interventi normativi non sempre coerenti tra di loro.

Successivamente, molto apprezzato dall’uditorio è stato l’intervento del dott. Franco Consiglio che, nella molteplice veste di Dirigente Settore Economico Finanziario Comune di Reggio Calabria, delegato dal neo presidente ANCI Antonio Decaro quale esperto ANCI-IFEL e componente di OSL in vari comuni della provincia di Reggio Calabria, ha evidenziato, con dati statistici molto puntuali, la situazione e la mappatura dei dissesti sul territorio nazione con particolare riferimento alla regione calabrese. A seguire, l’intervento del dott. Angelo Scandura, Dottore Commercialista e Revisore Legale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania, che ha sottolineato alcuni profili di criticità nei rapporti tra OSL e il Comune, quali ad esempio: la tempistica con cui i responsabili di settore rilasciano le attestazioni sull’ammissibilità in massa passiva della somma richiesta dal creditore e la competenza a riconoscere il debito fuori bilancio rientrante in massa passiva alla luce di una recente sentenza del Tribunale di Catania. Nel corso del dibattito che è seguito agli interventi è stata evidenziata la necessità di una revisione complessiva del titolo VIII del decreto legislativo 267/2000 nell’ottica di una riforma delle crisi finanziarie degli enti locali e delle competenze dell’organo straordinario di liquidazione anche per rendere le funzioni più adeguate ai compiti. Non da ultimo è stata segnalata l’esigenza di un adeguamento dei compensi fissati dal DPR 378/1993 e mai adeguati.

A conclusione del convegno, pertanto, è emersa la necessità immediata di arrivare alla redazione di un documento condiviso che tracci le linee guida per la gestione delle mansioni dell’Organo Straordinario di Liquidazione e l’enorme interesse suscitato dall’incontro organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria incoraggia a livello nazionale, il ripetersi di ulteriori occasioni di dibattito sul tema.