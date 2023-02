Reggio Calabria, Cna: “Parcheggi piazza Crocefisso, sempre più pesanti i disagi per i cittadini”

Sempre più pesanti i disagi per cittadini e imprese che devono raggiungere attività commerciali, artigianali, strutture sanitarie, organizzazioni di categoria, sindacati dei lavoratori, CAF, Patronati e studi commerciali che insistono nelle piazzette del Crocefisso, a causa della mancanza di parcheggi.

La scelta incomprensibile dell’Amministrazione Comunale di ridisegnare gli stalli, eliminando gran parte delle aree di sosta, in una zona del centro storico raggiungibile solo con mezzi privati, sono motivo di forte disappunto da parte degli operatori che registrano giorno dopo giorno significativi cali di fatturato.

Senza contare gli impedimenti allo svolgimento dell’attività di rappresentanza svolta da due grandi Organizzazioni di imprese e dei lavoratori e le difficoltà che tanti cittadini, per lo più anziani, bisognosi di cure sanitarie e di assistenza sociale e fiscale, hanno nel raggiungere le sedi interessate.

L’aspetto che più infastidisce è il silenzio dell’Amministrazione Comunale sulle proposte che la CNA di Reggio Calabria ha avanzato nel corso di due incontri con il Sindaco f.f. e con l’Assessore al ramo per tentare di risolvere la “questione parcheggi”.

In particolare la CNA aveva indicato: il ritorno agli stalli a spina di pesce per un deciso aumento degli stessi su tutte e quattro le piazzette, perché incomprensibilmente le aree attenzionate ad oggi sono solo due; l’introduzione parziale del disco orario, cosi per come avviene nelle città normali, per consentire una giusta alternanza di fruizione degli spazi; l’istituzione di due stalli per disabili, stante un gran numero di anziani e di soggetti fragili che ogni giorno si recano nelle strutture sanitarie e di assistenza.

A tutto ciò si aggiunga il particolare e straordinario attenzionamento da parte della polizia locale che più volte al giorno sanziona chi, per mancanza di spazi e dopo faticose ricerche di un posteggio, si trova costretto a temporanee fermate.

Nel ribadire la più ampia collaborazione, la CNA auspica una pronta soluzione della