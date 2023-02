Reggio Calabria – Ci lascia Lillo Manti, il ricordo dell’avvocato Palmisani

Nel primo pomeriggio, è circolata la notizia della scomparsa del politico già esponente di spicco della vecchia Democrazia Cristiana Lillo Manti. Fu assessore regionale negli anni ‘80 e deputato dal 1992 al 1994 con la DC, da sempre attivo nel dibattito politico locale e nazionale.

In queste ultime ore, tante sono le attestazioni di affetto per l’onorevole Manti e tra queste, quella dell’amico avvocato Pino Palmisani.

“Era il 22 dicembre 2013 quando, dopo più di 7 anni, incontrai a Lamezia in occasione di un incontro politico volto a ricomporre i democristiani, Lillo Manti. I nostri ultimi contatti, all’interno di un’amicizia che comunque durava da 40 anni, li avevo avuti in occasione della sua candidatura a Presidente della Provincia nel 2006.

In quella occasione lo avevo fortemente sostenuto mettendogli a disposizione una lista anche se purtroppo la presidenza della Provincia non fu conquistata.

Lillo mi accolse e mi salutò con un caloroso abbraccio dicendomi “me ne torno con te” e durante il viaggio di ritorno mi raccontò di tutta una serie di problemi che stava vivendo e sui quali mi chiese consigli di tipo professionale. Ma dai consigli di tipo professionale si passò ad un interscambio di impressioni e di confidenze che divenne consuetudine praticamente giornaliera – continua il noto avvocato -. In sintesi, da quel giorno ripartì un sodalizio umano e politico durato circa 10 anni, lasso di tempo nel corso del quale ho avuto modo di sondare e radiografare ancora di più l’uomo, magari burbero in certe occasioni ma sicuramente buono, disponibile e prodigo di consigli. Sulle qualità del politico è inutile soffermarsi perché riconosciute ed apprezzate da tutti, amici di partito ed avversari.La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, certamente nella famiglia e nei suoi adorati figli ma anche tra i tanti amici che hanno avuto la fortuna e l’onore di conoscerlo – conclude Palmisani-. Sono certo che anche lassù, dove ora si trova, intratterrà i suoi interlocutori parlando di politica.

Riposa in pace, Lillo”.