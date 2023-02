Ennesimo incidente sulla Ss106. Teatro di un brutto impatto tra due mezzi è stato il tratto di Reggio Calabria, all’altezza di Lazzaro. A scontrarsi sono state un’auto e un pullmann.

I due mezzi avrebbero urtato frontalmente e in maniera violenta. Lo si evince dalle condizioni in cui è stato ridotto il pullman nella zona in cui è avvenuto l’impatto. L’auto ha retto allo scontro.

Nellla dinamica sinistro sono state coinvolte anche altre vetture, anche se in maniera più lieve.

Le immagini: