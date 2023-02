Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Nell’ambito degli incontri promossi dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria per per ricordare gli scrittori calabresi, venerdi 17 febbraio 2023, alle ore 17:00, presso la Sala “Trisolini” del Palazzo Alvaro, si svolgerà l’incontro: “Fortunato Seminara. La Calabria nei suoi romanzi”. Dopo gli interventi di Filippo Quartuccio, delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, relazionerà Francesca Brandolino, docente di Italiano e Storia negli istituti superiori. Fortunato Seminara (Maropati, provincia di Reggio Calabria, 1903 – Grosseto, 1984), dal 1915 al 1918 studiò nel Seminario di Mileto e poi a Reggio Calabria. Conseguì la laurea in giurisprudenza a Napoli nel 1927. Con Le baracche (1942) lo scrittore Fortunato Seminara venne ritenuto dalla critica dell’epoca precursore del neorealismo letterario e considerato come uno degli autori più prestigiosi del novecento italiano.