Reggio Calabria – Angela Robusti insieme a 1500 studenti pulisce la città: “Uniti si può”

di Grazia Candido – Coinvolgere le nuove generazioni a rispettare l’ambiente, salvaguardarlo e se necessario, pulirlo da chi, invece di amarlo, lo devasta. Un messaggio forte e condiviso, ribadito dall’imprenditrice digitale Angela Robusti, compagna del mister Filippo Inzaghi che, questa mattina, insieme a più di 1500 studenti degli istituti “Raffaele Piria” e liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, ha dato il via all’evento di “clean up” pulendo grazie anche all’aiuto dei dipendenti della Teknoservice, la spiaggia antistante il lungomare Falcomatà e il campetto del rione Marconi.

“La giornata odierna ha l’obiettivo di sensibilizzare la città a differenziare bene ma anche, vuole insegnare ai ragazzi come si differenzia perché il grosso problema di Reggio, è proprio il differenziare – spiega la Robusti -. Tutti questi giovani mostreranno alla cittadinanza come si fa cercando di spiegare il perché c’è troppa immondizia sparsa tra le vie, accumuli di rifiuti difficili poi da smaltire. Ma, il messaggio più bello che vogliamo dare oggi, è che nonostante le difficoltà di agire, operare, creare qualcosa di diverso in una realtà come quella di Reggio Calabria, se siamo uniti e, soprattutto, lo si vuole, si può fare”.

La giovane influencer più volte si rivolge ai suoi ragazzi spronandoli a lottare per quell’unità grazie alla quale “si può arrivare a tutto ciò che si sogna” e, nonostante il freddo e la fatica a 20 giorni dal diventare per la seconda volta mamma, Angela lancia un messaggio di speranza “ai tanti giovani che scappano, vanno al Nord, all’Estero quando qui hanno un’eccellenza, una risorsa che va solo valorizzata meglio”.



“Sono sensibile alle tematiche inerente l’ambiente e i bambini e questo ecosistema lasceremo ai nostri figli. Solo se gli vorremo davvero bene, se lo manterremo pulito e sano, avremo una società migliore – aggiunge ancora -. In cantiere, ci sono tanti progetti da portare avanti, qui c’è molto da fare. I cittadini giocano un ruolo fondamentale: devono essere i primi a dare l’esempio, devono essere una buona guida per i giovani. L’immondizia è una risorsa per l’economia e solo quando lo capiremo, forse, il mondo sarà meno sporco. Io amo follemente il Sud con i suoi difetti e i suoi pregi e questa città è così bella che dobbiamo valorizzarla perché lo merita”.





Armati di sacchetti, i ragazzi hanno setacciato una delle spiagge più frequentate della città e un quartiere della periferia Sud in continua emergenza rifiuti e per incentivarli a fare bene “un lavoro che mostri quanto sia bella Reggio Calabria, la Reggina Calcio vi farà un regalo – postilla l’influencer -. Siete tutti invitati allo stadio Granillo per la partita in casa degli amaranto (Reggina-Modena di sabato 25 Febbraio), la società fornirà a chi lo vorrà, l’ingresso omaggio. Un bel gesto per far capire anche, che chi fa qualcosa di attivo spesso viene premiato. Lo stadio è aggregazione, crea economica, emozione, amore per la terra ma, soprattutto, unisce”.