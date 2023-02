Reggio Calabria – Al teatro Cilea l’atteso live show “Tutto il mondo è Calabrese”

di Grazia Candido – Parte dalla sua città natale con la terza perla di una raffinata “trilogia” e anche questa volta, parla Calabrese. L’istrionico attore reggino Gennaro Calabrese è pronto a strappare tantissime risate al suo pubblico sabato 25 Marzo al teatro “Francesco Cilea” con il suo one man show “Tutto il mondo è Calabrese” (testi di Gennaro Calabrese, Berardino Iacovone e Gianluca Irti) insieme all’attrice e cantante Marinella Rodà.

Un racconto del comico che, dopo essere stato per molto tempo in giro per il mondo con i suoi spettacoli, torna finalmente a casa dove tutto sembra diverso. Insieme al protagonista scopriamo qualcosa sul nuovo live show la cui data ufficiale è quella di Reggio Calabria da dove poi, prenderà il via un lunghissimo tour.

“Dopo un Calabrese a Roma, un Calabrese su Marte, non poteva mancare un Calabrese nel mondo che si ritrova nel suo garage, a risistemare non solo i suoi attrezzi da lavoro, ma anche il suo “mondo” interiore fatto di voci, ricordi e molteplici personalità – afferma il comico reggino -. Scoprirò il mondo calabrese ma soprattutto, il mondo artistico di Gennaro raccontando un viaggio metaforico fatto da un giovane ragazzo che, lontano da casa, non si è mai sentito solo perché tutto il mondo è calabrese. La calabresità è ovunque e come una premurosa mamma, ti fa sentire il suo calore e affetto”.

In questa avventura, ci sarà una donna calabrese forte e passionale che, con la musica, solcherà il tuo percorso. Come è nata questa simbiosi con l’artista Marinella Rodà?

“Quello che ho voluto raccontare è un ritorno all’origine, alla terra natia e l’affermazione della consapevolezza che, seppur lontano, Gennaro non è mai stato solo, straniero in terra straniera. Un po’ perchè tutto il mondo è paese, ma ancor di più perchè, tutto il mondo è Calabrese. Marinella, in doppia veste di attrice e cantante, proporrà dei pezzi musicali collegati tra di loro che scandiranno momenti del mio racconto. E’ un esperimento molto divertente, piacevole e coinvolgente che doveva essere fatto insieme ad un’artista calabrese, di spessore come Marinella. Sono certo, che piacerà molto agli spettatori”.

Come definisci lo spettacolo?

“Intenso e spassoso. Intenso perché è un racconto vero, con un ritmo fortissimo a livello comico e si ripercorrono le mie tappe artistiche nelle quali però, si può ritrovare qualsiasi attore che si mette a nudo e senza paura, svela la sua crescita umana e professionale. Spassoso perché ci sono numeri esilaranti che segnano 20 anni di carriera”.

Tu sei l’esempio che i sogni si possono avverare anche rimanendo in Calabria.

“Io non sono scappato da Reggio, son andato via per formarmi, per crescere, per lavorare ma nel mio cuore, c’è sempre stata la Calabria. Sono sempre tornato qui, anche quando vivevo a Roma e se devo pensare ad una base dalla quale partire, io penso solo alla mia città. Il personaggio che vedrete in questo show, il terzo Bronzo di Riace, il Bronzo C, quello che ha voluto girare il mondo, vuole tornare a casa dai fratelli per i quali ha una grande stima perché loro sono stati i veri guerrieri. Loro sono rimasti in Calabria dimostrando che esiste una terra bella, ricca di saperi, di professionalità, di arte. E anche questa volta, mostrerò che non sarò solo ma insieme a tutti. Ecco, perché ho volutamente scelto di partire, con la prima tappa della tournèe, dalla mia Reggio”.

Emozionata ma pronta a “viaggiare” con il suo eroe, la cantante Marinella Rodà che ci tiene a precisare la “minuziosa e sopraffina ricerca musicale fatta per questo live show”.



“Gennaro è un vulcano a livello artistico, scrupoloso e molto attento ai dettagli – afferma Marinella . Il percorso musicale fatto di brani della tradizione italiana, un mix di pop e folk, mette in luce i personaggi, li accompagna in questo incredibile viaggio e, a volte, li esalta. In scena, ci sarà uno scambio musicale ed attoriale ma soprattutto, la musica prenderà forma, una forma umana che abbraccia l’attore protagonista e, ovviamente, il pubblico”.

Insomma, uno spettacolo da non perdere dove si respirerà l’odore delle cose antiche, del rispetto, dell’accoglienza, della scoperta, della meraviglia, della vera arte Calabrese.

E’ possibile acquistare i biglietti nei punti vendita TicketOne principali Media World di Porto Bolaro e B’Art o, direttamente, sulla piattaforma online TicketOne.