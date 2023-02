Reggio Calabria – A Bova Marina si apre lo sportello PUE

Sarà inaugurato a Bova Marina, lo sportello PUE (Punto utente evoluto) alla presenza del Direttore generale Inps Vincenzo Caridi.

Tutti i dettagli sullo sportello Inps, verranno illustrati domani mattina, alle ore 11, presso la Biblioteca comunale “Pietro Timpano”, dal sindaco Saverio Zavettieri, dal direttore provinciale Inps Elisa Spagnolo e dal direttore regionale Inps Giuseppe Greco.

“Il Punto Utente Evoluto è uno sportello telematico dell’Istituto, attivabile presso i locali del Comune, tramite il quale l’utente può entrare in contatto con un funzionario dell’INPS in modalità video riunione (web meeting) – spiega l’assessore comunale Francesco Plutino -. L’utente dovrà presentare richiesta all’operatore del Comune che provvederà a fissare l’appuntamento, consentendo il collegamento con il funzionario dell’INPS. Quello offerto ai cittadini è un servizio molto prezioso perché tramite il PUE, sarà possibile chiedere, ottenere informazioni e scambiare documentazione in tempo reale, direttamente, con i funzionari di sede”.

La fase sperimentale avrà una durata dai 3 ai 6 mesi, trascorsi i quali sarà predisposto un protocollo quadro definitivo che potrà essere sottoscritto dai Comuni interessati e da altre pubbliche amministrazioni.