Medaglie per il C.S. Taekwondo Reggio Calabria ai Campionati Regionali

Domenica 19 febbraio il mondo calabrese del Taekwondo ha vissuto una bellissima giornata di sport a Cosenza, al Palasport di Via Popilia, dove si sono ritrovati per il Campionato Regionale, i piccoli atleti delle categorie Begin (6-7 anni), Children (8-9 anni) e Kids (10-11 anni).

Tantissime le società partecipanti con per un totale di oltre 200 iscritti che si sono sfidati sui tappeti per i titoli regionali di categoria.

Come sempre, anche il Centro Sportivo Taekwondo Reggio Calabria, la più ‘anziana’ società di Taekwondo della città, che opera sin dagli anni ’90 nella promozione di questa disciplina sportiva, ha schierato i suoi atleti.

Nella sessione mattutina, riservata a Begin e Children, è salita sul tappeto Chiara Pitasi (Children, bianca/gialla, -24 Kg) che, superato il primo incontro per ritiro dell’avversaria, si è ritrovata in semifinale ad affrontare la beniamina di casa, Giulia Attento, dell’ASD Taekwondo Team Cosenza, vincendo i primi due round prima del limite, con il punteggio di 13-1 e 13-0. Subito dopo la pausa pranzo, nella finale disputata contro l’atleta del Taekwondo Guerra, Aisha Olivadoti, ancora una volta la piccola reggina ha sfoderato una grande prestazione, vincendo il primo round per 13-0 e il secondo per 12-2, conquistando così il primo posto.

Nel pomeriggio la competizione è proseguita con i Kids, con le medaglie di bronzo di Greta Palumbo, fermata solo in semifinale dalla forte atleta del Taekwondo Guerra, Souflane Hajar e di Giuseppe Crea, sconfitto anch’egli in semifinale, dopo un’ottima prestazione, da Alessandro Camardi dell’ASD Hornets Taekwondo. Impresa sfiorata invece per Giuseppe Rodà che dopo aver superato in semifinale l’atleta Rotundo del Taekwondo Guerra, ha conquistato la medaglia d’argento contro Matteo Vignale, del Taekwondo Corigliano.

Soddisfatto il maestro Demetrio Mangiola che è riuscito nell’impresa di portare a medaglia tutti e quattro gli atleti in gara, aggiungendo altri trofei alla già ricca bacheca del Centro Sportivo Taekwondo Reggio Calabria e confermando la bontà del lavoro svolto quotidianamente in palestra, mirato alla crescita umana e sportiva dei ragazzi.