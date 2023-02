La sede territoriale dell’Associazione Allevatori intitolata a Domenico Tripodi. Il plauso di Versace

“Domenico Tripodi è stato un riferimento per tanti sul nostro territorio. Un uomo d’altri tempi, instancabile lavoratore, fondatore, presidente e per lunghi decenni vero e proprio pilastro dell’Associazione Provinciale Allevatori. L’intitolazione in suo nome della sede dell’area territoriale di Reggio Calabria è un giusto e doveroso riconoscimento verso una figura che nel tempo ha portato alto il nome della nostra città anche in prestigiosi contesti nazionali e che ha rappresentato ed ancora rappresenta un esempio per tanti che tutt’ oggi operano nel settore della zootecnia sul nostro territorio”. Ha esordito così il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace intervenendo alla cerimonia di intitolazione della sede Area Territoriale di Reggio Calabria dell’Associazione Allevatori. All’incontro, al quale erano presenti i familiari di Domenico Tripodi, hanno preso parte anche l’attuale Presidente provinciale, Domenico Tripodi, omonimo dello storico presidente, il Presidente Regionale Michele Colucci ed il Direttore regionale Santo Sola.