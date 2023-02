Il Gruppo LUBE inaugura un nuovo STORE CREO Kitchens a Catona di Reggio Calabria

Ecosostenibilità, innovazione e creatività. Con questa filosofia il Gruppo LUBE continua a crescere, rafforzando la propria presenza in Calabria.

Nell’ambito della strategia di sviluppo che prevede l’espansione della rete vendita con STORE monomarca, nasce il nuovo CREO Store Catona di Reggio Calabria. L’inaugurazione ufficiale è prevista nella settimana con inizio da lunedì 6 febbraio con eventi e promozioni uniche per tutta la clientela, sino a sabato 11 febbraio con taglio del nastro alle ore 18:00.

Lo Store presenta un layout moderno e all’avanguardia, con personale altamente qualificato. In esposizione i prestigiosi modelli di cucine CREO.

Immancabile la Tablet Wood dove il calore dell’impiallacciato “ad eccimeri” si abbina alla freschezza delle ante laccate UV opache.

Tinte delicate e armoniose; dove il living è perfettamente inserito nella composizione con soluzioni al passo con i tempi.

Spazio anche a Smart, una cucina che va altre il concetto di “modello”, personalizzabile secondo il proprio stile e le proprie esigenze. Smart si presenta con ante a telaio dello spessore delle ante lisce di Tablet, per avere due modelli completamente trasversali ed abbinabili tra loro o ancora Jey Feel la cucina moderna dal carattere deciso che si apre con naturalezza al living definendo la sua anima urban chic ma anche Contempo e Kyra.

Una squadra composta da addetti qualificati offrirà ai clienti servizi di progettazione, rilievo, consulenza, montaggio, assistenza.

Il nuovo Store CREO Kitchens a Catona è un’altra tappa fondamentale per il Gruppo Lube in una regione diventata strategica nel 2022 con numerose aperture dove il cliente ha la certezza di un’esperienza di acquisto sicura e centrata su un autentico prodotto made in Italy. Un valore aggiunto questo all’interno di uno store che rispecchia fedelmente la filosofia di un Gruppo leader nel mondo delle cucine da oltre 50 anni.

CREO STORE CATONA

Via Nazionale, 188/E – 89135 – Catona (RC)

web: www.creostorecatona.it

Facebook: www.facebook.com/creostorereggiocalabriacatona

Instagram: www.instagram.com/creostorereggiocalabriacatona